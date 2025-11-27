В ЦСКА рассказали о состоянии Евгения Алдонина

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал состояние бывшего полузащитника армейцев Евгения Алдонина.

22 ноября стало известно, что у 45-летнего Алдонина выявили рак желудка, футболист перенес операцию в Германии.

«Сейчас у Евгения стабильное состояние. Но ему нужны тишина и возможность полностью сконцентрироваться на борьбе с болезнью. Поэтому мы просим СМИ проявить уважение и не беспокоить ни Евгения Валерьевича, ни его семью», — написал Брейдо в своем Telegram-канале.

Алдонин явлется двукратным чемпионом России, пятикратным обладателем Кубка и четырехкратным обладателем Суперкубка страны, а также победителем Кубка УЕФА в составе ЦСКА, за который он играл с 2004 по 2013 год.

Помимо армейцев, на клубном уровне он выступал за «Ротор», «Мордовию», «Волгу» и «Зоркий».