В ЦСКА объяснили, почему клуб обратился в ЭСК РФС после матча с «Краснодаром»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал «СЭ» решение клуба обратиться в ЭСК РФС после матча 18-го тура РПЛ против «Краснодара» (2:3).

Армейцы попросили комиссию разобрать эпизод с вынесением второй желтой карточки защитнику красно-синих Мойзесу на 68-й минуте встречи за грубую игру против Жоау Батчи.

«Конечно, мы не можем быть довольны судейством в матче с «Краснодаром». Мы написали об этом в ЭСК. Считаем, что судейская бригада не уделяла достаточного внимания провокационным действиям отдельных игроков «Краснодара». Незамеченным остался и удар локтем в лицо Глебову, но при этом была вынесена вторая желтая Мойзесу в обычном верховом единоборстве. Все эти эпизоды, включающие удаление, не могли не повлиять на исход встречи.

Мы понимаем, что матч получился сложным для арбитров, и не готовы списывать на судейство наше поражение. Первая часть сезона завершена, мы принимаем результат игры и уходим со своими планами на зимний перерыв. Но все же считаем принципиально важным озвучить наше недовольство», — сказал Брейдо «СЭ».

ЦСКА ушел на зимнюю паузу на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ. Армейцы набрали 36 очков в 18 турах.