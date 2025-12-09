«Локомотив» объявил даты зимних сборов в Абу-Даби

«Локомотив» объявил, что проведет зимние сборы в Абу-Даби (ОАЭ).

Команда выйдет из отпуска 11 января, 12 января футболисты соберутся в Москве и пройдут углубленный медосмотр, а на следующий день отправятся в ОАЭ.

Первый зимний сбор в Абу-Даби пройдет с 13 по 24 января, второй — с 28 января по 8 февраля, третий — с 12 по 21 февраля.

После 18 туров чемпионата России-2025/26 «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице с 37 очками.