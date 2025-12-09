Попечительский совет махачкалинского «Динамо» принял отставку Биджиева

Попечительский совет махачкалинского «Динамо» принял отставку Хасанби Биджиева с поста главного тренера команды.

59-летний специалист подал в отставку в воскресенье, 7 декабря после поражения от «Пари НН» (0:1) в матче 18-го тура РПЛ. После этого генеральный директор махачкалинцев Шамиль Газизов сообщил, что руководство приняло к сведению слова Биджиева и объявит о своем решении в ближайшие дни.

Биджиев возглавлял махачкалинское «Динамо» с февраля 2024 года. После 18 туров чемпионата России-2025/26 команда занимает 13-е место в турнирной таблице с 15 очками.