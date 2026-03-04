Артига — о семье в ОАЭ: «Все мои мысли связаны с тем, чтобы они смогли выехать оттуда»

Главный тренер «Рубина» Франк Артига во время пресс-конференции прокомментировал ситуацию в ОАЭ, где сейчас находится его семья.

«Спасибо за вопрос, я очень тронут. Сложный момент, никто не ожидал подобного момента. Сейчас они изолированы — не могут выехать из страны. Надеюсь, что гражданские не пострадают в этой ситуации. Надеюсь, что будет предпринят диалог, поскольку эта страна не участвует в военном конфликте в Иране. Все мои мысли как отца связаны с тем, чтобы они смогли выехать оттуда. Изначально планировал, что они прибудут к матчу с «Локомотивом». Дай бог, чтобы все так получилось», — приводит слова Артиги корреспондент «СЭ».

28 февраля Израиль и США начали военную операцию против Ирана. Позднее иранское агентство Mehr информировало, что исламская республика нанесла ответный удар по военным базам США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. Страны региона закрыли свое воздушное пространство, авиакомпании приостанавливают рейсы.