«Локомотив» опроверг принуждение сотрудников к посещению матчей под угрозой увольнения

«Локомотив» опроверг информацию о том, что сотрудники организации обязаны посещать домашние игры команды под угрозой штрафов и увольнения, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу железнодорожников.

Ранее Telegram-канал Sport Baza сообщил, что в клубе ввели принудительное посещение матчей для улучшения показателей посещаемости.

«Никого на матчи не заставляют ходить и уж тем более не грозят увольнением», — заявили в пресс-службе клуба.

«Локомотив» набрал 40 очков после 19 туров и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 3 очка. В 20-м туре РПЛ железнодорожники сыграют против «Ахмата» в домашнем матче 9 марта.

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