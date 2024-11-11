Гонорары российских судей будут увеличены. На что может рассчитывать арбитр РПЛ?

Как стало известно «СЭ», с 1 июля 2025 года РФС увеличит размеры вознаграждений, выплачиваемых судьям за обслуживание матчей чемпионата России. Гонорар судьи возрастет с 200 тысяч рублей до 214 тысяч, ассистента рефери и видеоарбитра — со 100 тысяч до 107 тысяч, помощника видеоарбитра — с 50 тысяч до 53 500. Также на 3 с половиной тысячи, до 53 500, увеличится гонорар инспектора.

Вырастет и ежемесячная зарплата судей и ассистентов — с 50 тысяч до 53 500.

Повышение в разной степени коснется и судей первой и второй лиг.