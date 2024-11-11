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Судейство

Сегодня, 13:15

Гонорары российских судей будут увеличены. На что может рассчитывать арбитр РПЛ?

Гонорары российских судей будут увеличены
Александр Бобров
Шеф-редактор
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Футбольный судья Сергей Карасев
Сергей Карасев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», с 1 июля 2025 года РФС увеличит размеры вознаграждений, выплачиваемых судьям за обслуживание матчей чемпионата России. Гонорар судьи возрастет с 200 тысяч рублей до 214 тысяч, ассистента рефери и видеоарбитра — со 100 тысяч до 107 тысяч, помощника видеоарбитра — с 50 тысяч до 53 500. Также на 3 с половиной тысячи, до 53 500, увеличится гонорар инспектора.

Вырастет и ежемесячная зарплата судей и ассистентов — с 50 тысяч до 53 500.

Повышение в разной степени коснется и судей первой и второй лиг.

Размеры вознаграждений судей и инспекторов за обслуживание одного матча чемпионата России-2024/25 и -2025/26
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Источник: пиво могут вернуть на российские стадионы в 2025 году
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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Рубин – Акрон
 - : -
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Оренбург – Зенит
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