В «Ботафого» сообщили о переходе Кайо из «Краснодара»

Главный скаут «Ботафого» Алессандро Брито заявил, что защитник «Краснодара» Кайо Панталеао в ближайшее время присоединится к бразильскому клубу.

«Кайо переходит в наш клуб. Это будет полноценный трансфер», — приводит Sport24 слова Брито.

Ранее «СЭ» сообщал, что 29-летний защитник с высокой долей вероятности в летнее трансферное окно покинет «Краснодар».

Кайо выступает за «быков» с лета 2019 года. В минувшем сезоне он отметился голом в 13 матчах РПЛ и стал чемпионом России вместе с южной командой.