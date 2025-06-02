Директор «Рубина» Хуснутдинов покинул клуб по соглашению сторон

«Рубин» объявил об уходе директора клуба Шамила Хуснутдинова по взаимному согласию.

Хуснутдинов стал директором «Рубина» в январе 2023 года, когда казанцы играли в первой лиге.

«Во многом благодаря конструктивной созидательной работе Шамила Нурисламовча клуб вышел из пике, закрыл кредиторскую задолженность. Сегодня клуб является достаточно успешным и помимо спонсорских поступлений имеет свои доходы», — сказал председатель правления «Рубина» Марат Сафиуллин.

По итогам сезона-2024/25 «Рубин» занял 7-е место в турнирной таблице РПЛ.

С 2004 по 2019 год Хуснутдинов работал директором хоккейного «Ак Барса».