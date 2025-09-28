В «Балтике» считают хорошим результатом одно поражение в 10 турах РПЛ

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов прокомментировал поражение команды в матче 10-го тура РПЛ против ЦСКА (0:1).

«Отрицательный результат, все-таки было тяжело, играли с очень серьезным соперником, проиграли сильной команде. Пока не знаю об обращении в судейскую комиссию, будем решать, обсуждать, смотреть, пока не могу ответить. Положительный момент за 10 туров, что проиграли один матч, девять игр без поражений, все очень просто. Качество игры нравится, сегодня чуть не сложилось, но нравится физическое состояние, тонус команды. Но нужно еще развиваться, чтобы обыгрывать ЦСКА», — цитирует Измайлова ТАСС.

У калининградцев прервалась рекордная серия без поражений для новичков чемпионата России. Ранее они ни разу не уступили в первых 9 турах — 4 победы и 5 ничьих.

«Балтика» с 17 очками занимает пятое место в РПЛ.