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Сегодня, 12:08

В «Алавесе» заявили, что Баринов не является приоритетом для усиления команды

Константин Белов
Корреспондент
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Спортивный директор «Алавеса» Серхио Фернандес в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об интересе к полузащитнику «Локомотива» Дмитрию Баринову.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что «Алавес» интересуется 27-летним футболистом.

«За последнюю неделю у нас ничего не изменилось. На данный момент игрок не является для нас приоритетом для усиления команды», — сказал Фернандес «СЭ».

В прошедшем сезоне Баринов провел 32 матча, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу. Действующий контракт 27-летнего полузащитника с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 8 миллион евро.

Дмитрий Баринов
ФК Алавес
ФК Локомотив (Москва)
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