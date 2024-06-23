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В Нидерландах сообщили, что «Фейеноорд» готов продать Хименеса. Нападающим интересуется «Спартак»

«Фейеноорд» готов продать Хименеса, которым интересуется «Спартак»
Зарина Халимхонова
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Нидерландский журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс прокомментировал «СЭ» интерес «Спартака» к нападающему «Фейеноорда» и сборной Мексики Сантьяго Хименесу.

По данным журналиста Давида Медрано, московский клуб направил роттердамцам предложение по трансферу 23-летнего игрока. Отец форварда взял несколько недель на принятие решения.

«Фейеноорд» готов продать его этим летом. Но перейдет ли он в «Спартак» — не знаю», — сказал Каптейнс «СЭ».

В прошлом сезоне Хименес провел за «Фейеноорд» 41 матч, забил 26 голов и сделал 8 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро. Контракт футболиста с командой рассчитан до лета 2027 года.

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Фейеноорд
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