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Силкин оценил возможный переход Сутормина в «Динамо»

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о возможном переходе вингера «Зенита» Алексея Сутормина в московский клуб.

«Сутормин — хороший игрок. Понятно, что ему было сложно в «Зените», потому что там засилье бразильцев. Возможно, если он действительно придет в «Динамо», то сможет стать тем футболистом, который добавит команде необходимого опыта. Но этот вопрос уже решать тренерскому штабу, нужен им этот футболист или нет», — цитирует Силкина Legalbet.

Действующий контракт футболиста с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2025 года. Transfermarkt оценивает стоимость Сутормина в 1,2 миллиона евро.

Источник: https://legalbet.ru/news/silkin-obyasnil-vozmozhnij-perehod-sutormina-iz-zenita/
Алексей Сутормин
Сергей Силкин
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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