В «Аль-Вахде» не исключили участия в Зимнем Кубке РПЛ

Генеральный директор «Аль-Вахды» Халид Алхнайе отреагировал на информацию о возможном участия клуба в Зимнем Кубке РПЛ.

«Наше участие возможно, но точного решения нет. Все зависит от графика наших игр», — цитирует Алхнайе Sport24.

В сентября «Аль-Вахда» арендовала россиянина Зелимхана Бакаева у «Зенита». После 3 туров команда с 6 очками занимает четвертое место в чемпионате ОАЭ.