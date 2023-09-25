«Факел» — «Рубин»: дебютный гол Вады вывел гостей вперед

«Рубин» открыл счет в матче против «Факела» в 9-м туре РПЛ — 1:0.

На 85-й минуте казанцев вывел вперед Валентин Вада, вышедший на замену за две минуты до этого момента.

27-летний аргентинец подписал контракт с «Рубином» в сентябре этого года.