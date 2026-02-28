В «Акроне» с иронией оценили работу арбитров в матче против «Оренбурга»: «Мечты сбываются»

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о работе арбитров в матче 19-го тура РПЛ против «Оренбурга» (0:2).

«Мечты сбываются», — сказал Клюшев «СЭ».

В первом тайме гол Артема Дзюба отменили из-за офсайда.

«Оренбург» (15 очков) прервал серию из четырех матчей в РПЛ без побед и поднялся из зоны вылета на 13-е место, обойдя «Пари НН» (14) и махачкалинское «Динамо» (15).

«Акрон» (21 очко) потерпел третье поражение подряд и идет девятым в турнирной таблице.