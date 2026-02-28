«Локомотив» и «Пари НН» сыграют в 19-м туре РПЛ в субботу, 28 февраля. Матч в Москве на «РЖД Арене» начинается в 17.00 по московскому времени.

Ключевые события и результат игры «Локомотив» — «Пари НН» изучайте в матч-центре на нашем сайте и ленте новостей.

Чемпионат России. Премьер-лига. 19-й тур.

28 февраля, 17:00. РЖД Арена (Москва)

Игру «Локомотив» — «Пари НН» в прямом эфире показывают телеканалы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Эфир начинается в 16.30 мск, за полчаса до игры. Также трансляцию можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko (в окне федерального ТВ).

«Локомотив» после 18 туров чемпионата России занимал третье место с 37 очками, последним соперником железнодорожников перед зимней паузой был «Сочи» (4:2). У «Пари НН» — 14 очков и 14-я строчка, в предыдущем туре нижегородцы выиграли у махачкалинского «Динамо» (1:0).