«Краснодар» — «Ростов»: Сперцян открыл счет с пенальти

«Краснодар» вышел вперед в матче 19-го тура чемпионата России против «Ростова» — 1:0.

На 9-й минуте Эдуард Сперцян реализовал пенальти. 11-метровый был назначен после видеопросмотра. Судья определил, что форвард «Ростова» Роналдо нарушил правила в своей штрафной площади против Сперцяна.

Игра команд проходит на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре.