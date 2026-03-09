В «Ахмате» поддержали возможную покупку новой системы определения офсайда

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров после матча 20-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (2:2) поддержал возможную покупку новой системы определения офсайда.

— Как относитесь к истории с офсайдными линиями? Глава РПЛ Алаев говорил о возможной покупке новой системы.

— Мы за, надо понимать, во сколько это обойдется.

— Говорят, деньги есть.

— Это понятие растяжимое. Но их всегда не хватает.

— Лещенко призвал ввести дресс-код для тренеров после перформанса Гусева.

— Мы не на подиуме. Как удобнее, пускай стоят. Если Гусеву нравится так, пускай так. Ничего плохого не вижу, чтобы они были в костюмах, солидно одеты. Давайте все запрещать не будем. Кто как хочет, пускай и ходит.

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