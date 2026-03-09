«Спартак» — «Акрон»: Солари сравнял счет

«Спартак» сравнял счет в матче 20-го тура чемпионата России против «Акрона» — 1:1.

На 23-й минуте гол забил Пабло Солари, который получил мяч от Наиля Умярова и отправил снаряд дальний угол ворот соперника.

Игра проходит на «Лукойл Арене» в Москве. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Акрон».