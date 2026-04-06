Карпукас о поражении от «Спартака»: «Надо исправлять ситуацию в следующих матчах»

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение от «Спартака» (1:2) в матче 23-го тура чемпионата России.

«Игра получилась более-менее равной. На результат повлияли эпизоды, нюансы игры, в которых мы допустили ошибки, что привело к пропущенным мячам. Хорошие отрезки игры и голевые моменты у чужих ворот были и у нас. В конце матча имели отличный шанс сравнять счет, но сегодня сложилось не в нашу пользу. В следующих матчах надо исправлять ситуацию», — сказал Карпукас «СЭ».

«Локомотив» набрал 44 очка в 23 матчах и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.