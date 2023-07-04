Источник: ЦСКА не договорился с «Интернасьоналом» о возвращении Фернандеса
Бразильский защитник Марио Фернандес может не вернуться в ЦСКА.
По информации журналиста Фабио Алейшо, армейцы не смогли договориться с «Интернасьоналом» об оплате компенсации в 366 тысяч евро. 32-летний футболист рассматривает возможность выступления за другие команды, если будут предложения.
22 июня президент ЦСКА Евгений Гинер заявлял, что Фернандес возвращается в московский клуб. Затем главный тренер команды Владимир Федотов сказал, что очень хотел бы возвращения защитника в клуб.
Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. В составе армейцев он стал трехкратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.
В мае прошлого года Фернандес приостановил карьеру. В декабре он на правах аренды перешел в «Интернасьонал». Однако в апреле 2023 года футболист разорвал контракт с бразильским клубом по личным причинам.
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