Источник: ЦСКА не договорился с «Интернасьоналом» о возвращении Фернандеса

Бразильский защитник Марио Фернандес может не вернуться в ЦСКА.

По информации журналиста Фабио Алейшо, армейцы не смогли договориться с «Интернасьоналом» об оплате компенсации в 366 тысяч евро. 32-летний футболист рассматривает возможность выступления за другие команды, если будут предложения.

22 июня президент ЦСКА Евгений Гинер заявлял, что Фернандес возвращается в московский клуб. Затем главный тренер команды Владимир Федотов сказал, что очень хотел бы возвращения защитника в клуб.

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. В составе армейцев он стал трехкратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.

В мае прошлого года Фернандес приостановил карьеру. В декабре он на правах аренды перешел в «Интернасьонал». Однако в апреле 2023 года футболист разорвал контракт с бразильским клубом по личным причинам.