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Узбекский судья Ирматов ответил, чего не хватило Урунову, чтобы закрепиться в «Спартаке»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Знаменитый экс-судья и руководитель Футбольной ассоциации Узбекистана Равшан Ирматов объяснил, чего не хватило Остону Урунову, чтобы закрепиться в «Спартаке», и рассказал, чего в целом не хватает молодым узбекским футболистам и что с этим делать.

— Один из молодых талантов, Остон Урунов, не смог заиграть в «Спартаке». Как думаете почему? Многие считают, что при игровой одаренности ему не хватает правильного менталитета, чтобы стать звездой.

— Урунов еще молодой футболист, и думаю, что российский чемпионат ему на взрослом уровне поможет, выработает характер бойца. Многие футболисты с мелкими травмами не уходят с поля, понимая, что нужны команде. Думаю, пройдет время, и Остон поймет, что на него возлагаются большие надежды и иногда нужно играть через не могу. За ним пристально следят и очень хотят видеть его в первой сборной, но череда травм не дает ему постоянную игровую практику.

Хочу затронуть еще один момент, которого не хватает молодым узбекским футболистам. Лично я считаю необходимостью работу с психологами. Судьи при подготовке к чемпионатам мира делают это постоянно. В 2010 году нам помогали два очень квалифицированных психолога из Испании. При подготовке к матчу-открытию мы работали с ними чрезвычайно интенсивно. В ЮАР же своя специфика на трибунах — вы помните вувузелы. Звук от них был такой, что невозможно находиться рядом! В метре друг друга слышно не было, даже по телевизору из-за них было дискомфортно матчи смотреть.

Но когда меня спросили, как с этим справлялся, как мне это не мешало сконцентрироваться, я вдруг понял, что вообще их не слышал! После игры сам думал — как такое возможно? Как удалось полностью отключиться от постороннего шума? И пришел к выводу, что это как раз заслуга психологов.

— Хотите привлечь психологов в федерацию, в сборную Узбекистана?

— Что касается сборной, это всегда решает тренерский штаб. Если главный тренер сочтет нужным, что психолог необходим, — будем искать. На молодежном и юношеском уровне у нас сейчас психологи работают. Другое дело, что квалифицированных именно спортивных психологов очень мало. Такой специалист должен понимать, что чувствует игрок, судья перед матчем, как справиться с волнением, чтобы оно не переросло в страх. У нас очень много талантливых, но психологически неустойчивых футболистов. Поэтому мы на международном уровне и не можем ничего показать.

Равшан Ирматов. «Многие молодые судьи в мире берут пример с Карасева». Интервью Равшана Ирматова, судьи — рекордсмена чемпионатов мира

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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  • Betting.team/ru
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Рубин

П1

26%

1.39

ТБ 2.5

16%

1.75

Обе забьют - да

15%

2.02
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Локомотив

ИТБ1 (1.5)

21%

1.84

П1

18%

1.75

X2

16%

2.15
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи
Рома

П1

23%

1.93

X2

19%

1.93

Ф1 (0)

13%

1.42
Остон Урунов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Уфа
Равшан Ирматов
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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15.04 19:30
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 - : -
16.04 14:00
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 - : -
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Зенит – Урал
 - : -
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 - : -
17.04 14:00
Арсенал – Ростов
 - : -
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