Узбекский судья Ирматов ответил, чего не хватило Урунову, чтобы закрепиться в «Спартаке»
Знаменитый экс-судья и руководитель Футбольной ассоциации Узбекистана Равшан Ирматов объяснил, чего не хватило Остону Урунову, чтобы закрепиться в «Спартаке», и рассказал, чего в целом не хватает молодым узбекским футболистам и что с этим делать.
— Один из молодых талантов, Остон Урунов, не смог заиграть в «Спартаке». Как думаете почему? Многие считают, что при игровой одаренности ему не хватает правильного менталитета, чтобы стать звездой.
— Урунов еще молодой футболист, и думаю, что российский чемпионат ему на взрослом уровне поможет, выработает характер бойца. Многие футболисты с мелкими травмами не уходят с поля, понимая, что нужны команде. Думаю, пройдет время, и Остон поймет, что на него возлагаются большие надежды и иногда нужно играть через не могу. За ним пристально следят и очень хотят видеть его в первой сборной, но череда травм не дает ему постоянную игровую практику.
Хочу затронуть еще один момент, которого не хватает молодым узбекским футболистам. Лично я считаю необходимостью работу с психологами. Судьи при подготовке к чемпионатам мира делают это постоянно. В 2010 году нам помогали два очень квалифицированных психолога из Испании. При подготовке к матчу-открытию мы работали с ними чрезвычайно интенсивно. В ЮАР же своя специфика на трибунах — вы помните вувузелы. Звук от них был такой, что невозможно находиться рядом! В метре друг друга слышно не было, даже по телевизору из-за них было дискомфортно матчи смотреть.
Но когда меня спросили, как с этим справлялся, как мне это не мешало сконцентрироваться, я вдруг понял, что вообще их не слышал! После игры сам думал — как такое возможно? Как удалось полностью отключиться от постороннего шума? И пришел к выводу, что это как раз заслуга психологов.
— Хотите привлечь психологов в федерацию, в сборную Узбекистана?
— Что касается сборной, это всегда решает тренерский штаб. Если главный тренер сочтет нужным, что психолог необходим, — будем искать. На молодежном и юношеском уровне у нас сейчас психологи работают. Другое дело, что квалифицированных именно спортивных психологов очень мало. Такой специалист должен понимать, что чувствует игрок, судья перед матчем, как справиться с волнением, чтобы оно не переросло в страх. У нас очень много талантливых, но психологически неустойчивых футболистов. Поэтому мы на международном уровне и не можем ничего показать.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|15
|7
|2
|55-23
|52
|
2
|Динамо
|24
|15
|4
|5
|43-24
|49
|
3
|ЦСКА
|24
|13
|4
|7
|36-24
|43
|
4
|Сочи
|24
|13
|3
|8
|37-25
|42
|
5
|Краснодар
|23
|11
|6
|6
|35-22
|39
|
6
|Локомотив
|23
|10
|7
|6
|33-29
|37
|
7
|Кр. Советов
|24
|10
|5
|9
|30-26
|35
|
8
|Ахмат
|24
|10
|2
|12
|29-32
|32
|
9
|Спартак
|24
|8
|6
|10
|27-32
|30
|
10
|Ростов
|24
|7
|7
|10
|39-41
|28
|
11
|Н. Новгород
|24
|7
|6
|11
|22-34
|27
|
12
|Рубин
|24
|7
|4
|13
|31-43
|25
|
13
|Химки
|24
|5
|9
|10
|26-41
|24
|
14
|Урал
|24
|4
|9
|11
|15-25
|21
|
15
|Уфа
|24
|4
|9
|11
|22-34
|21
|
16
|Арсенал
|24
|5
|6
|13
|24-49
|21
|15.04
|19:30
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|16.04
|14:00
|
Уфа – ЦСКА
|- : -
|16.04
|16:30
|
Зенит – Урал
|- : -
|16.04
|19:00
|
Спартак – Рубин
|- : -
|17.04
|14:00
|
Арсенал – Ростов
|- : -
|17.04
|16:30
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|17.04
|16:30
|
Сочи – Локомотив
|- : -
|17.04
|19:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|11
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0