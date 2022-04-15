Узбекский судья Ирматов ответил, чего не хватило Урунову, чтобы закрепиться в «Спартаке»

Знаменитый экс-судья и руководитель Футбольной ассоциации Узбекистана Равшан Ирматов объяснил, чего не хватило Остону Урунову, чтобы закрепиться в «Спартаке», и рассказал, чего в целом не хватает молодым узбекским футболистам и что с этим делать.

— Один из молодых талантов, Остон Урунов, не смог заиграть в «Спартаке». Как думаете почему? Многие считают, что при игровой одаренности ему не хватает правильного менталитета, чтобы стать звездой.

— Урунов еще молодой футболист, и думаю, что российский чемпионат ему на взрослом уровне поможет, выработает характер бойца. Многие футболисты с мелкими травмами не уходят с поля, понимая, что нужны команде. Думаю, пройдет время, и Остон поймет, что на него возлагаются большие надежды и иногда нужно играть через не могу. За ним пристально следят и очень хотят видеть его в первой сборной, но череда травм не дает ему постоянную игровую практику.

Хочу затронуть еще один момент, которого не хватает молодым узбекским футболистам. Лично я считаю необходимостью работу с психологами. Судьи при подготовке к чемпионатам мира делают это постоянно. В 2010 году нам помогали два очень квалифицированных психолога из Испании. При подготовке к матчу-открытию мы работали с ними чрезвычайно интенсивно. В ЮАР же своя специфика на трибунах — вы помните вувузелы. Звук от них был такой, что невозможно находиться рядом! В метре друг друга слышно не было, даже по телевизору из-за них было дискомфортно матчи смотреть.

Но когда меня спросили, как с этим справлялся, как мне это не мешало сконцентрироваться, я вдруг понял, что вообще их не слышал! После игры сам думал — как такое возможно? Как удалось полностью отключиться от постороннего шума? И пришел к выводу, что это как раз заслуга психологов.

— Хотите привлечь психологов в федерацию, в сборную Узбекистана?

— Что касается сборной, это всегда решает тренерский штаб. Если главный тренер сочтет нужным, что психолог необходим, — будем искать. На молодежном и юношеском уровне у нас сейчас психологи работают. Другое дело, что квалифицированных именно спортивных психологов очень мало. Такой специалист должен понимать, что чувствует игрок, судья перед матчем, как справиться с волнением, чтобы оно не переросло в страх. У нас очень много талантливых, но психологически неустойчивых футболистов. Поэтому мы на международном уровне и не можем ничего показать.