Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от 25-го тура Тинькофф РПЛ, в котором красно-белые встретятся с «Рубином».

«Все будет зависеть от «Спартака». Но команда потихоньку начинает приобретать лицо. Они практически сменили нападение. Команды не создаются за один день. Думаю, что «Спартак» выиграет. В «Рубине» не позавидуешь Слуцкому. Из-за этого он переживает. Ушло пол команды, поэтому будет трудновато. Но есть удивительная вещь — против «Спартака» все команды, которые стоят ниже, играют чуть ли не лучшие игры. Ожидаю равный матч, но «Спартак» победит», — сказал Ловчев «СЭ».

Матч «Спартак» — «Рубин» пройдет 16 апреля на стадионе Открытие Банк Арена (Москва, Россия). Начало — в 19:00 по московскому времени.