«Динамо» — «Ахмат»: Смолов выйдет в стартовом составе

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«Динамо» на своем поле примет «Ахмат» в рамках 25-го тура Тинькофф чемпионата России. Стали известны составы команд на стартовый матч тура.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Евгеньев, Бальбуэна, Лаксальт, Фомин, Моро, Макаров, Шиманьски, Захарян, Смолов.

Запасные: Лещук, Плиев, Скопинцев, Кутицкий, Сазонов, Лесовой, Сулаквелидзе, Грулев, Тюкавин, Нжи, Гладышев.

«Ахмат»: Гудиев, Семенов, Быстров, Богосавац, Тодорович, Тимофеев, Коновалов, Трошечкин, Садулаев, Харин, Себаи.

Запасные: Шелия, Мелихов, Ибишев, Карапузов, Иналкаев, Умаев, Конате, Альсултанов.