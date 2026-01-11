Уткин может продолжить карьеру в Испании

Как стало известно «СЭ», полузащитник «Ростова» Даниил Уткин, выступающий на правах аренды за «Балтику», может продолжить карьеру в Испании.

Интерес к футболисту проявляют «Кастельон» и «Сарагоса» из Сегунды. Также в 26-летнем хавбеке заинтересованы два клуба РПЛ.

В этом сезоне из-за травмы полузащитник провел всего 1 матч в составе «Балтики».