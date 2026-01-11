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11 января, 15:53

Уткин может продолжить карьеру в Испании

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Даниил Уткин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», полузащитник «Ростова» Даниил Уткин, выступающий на правах аренды за «Балтику», может продолжить карьеру в Испании.

Интерес к футболисту проявляют «Кастельон» и «Сарагоса» из Сегунды. Также в 26-летнем хавбеке заинтересованы два клуба РПЛ.

В этом сезоне из-за травмы полузащитник провел всего 1 матч в составе «Балтики».

Жерсон (&laquo;Зенит&raquo;), Дмитрий Баринов (&laquo;Локомотив&raquo;), Игорь Дивеев (ЦСКА), Хуан Карлос Карседо (&laquo;Спартак&raquo;).Жерсон вернулся в Бразилию, суперобмен «Зенита» и ЦСКА, будущее Баринова, новый тренер «Спартака»: таблица переходов РПЛ

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Даниил Уткин
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 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
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 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
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