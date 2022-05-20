Ушаков подписал долгосрочный контракт с ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Егор Ушаков подписал долгосрочный контракт с армейцами. Он будет выступать за красно-синих до 2026 года, сообщает официальный сайт клуба.

Ушаков перешел в ЦСКА в феврале 2020 года из московского «Торпедо». В текущем сезоне 19-летний футболист провел за основную команду семь матчей и забил один гол.

С молодежной командой ЦСКА Ушаков стал победителем первенства в прошлом сезоне.