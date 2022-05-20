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Ушаков подписал долгосрочный контракт с ЦСКА

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
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Полузащитник ЦСКА Егор Ушаков подписал долгосрочный контракт с армейцами. Он будет выступать за красно-синих до 2026 года, сообщает официальный сайт клуба.

Ушаков перешел в ЦСКА в феврале 2020 года из московского «Торпедо». В текущем сезоне 19-летний футболист провел за основную команду семь матчей и забил один гол.

С молодежной командой ЦСКА Ушаков стал победителем первенства в прошлом сезоне.

Источник: http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/egor-ushakov-podpisal-dolgosrochnyy-kontrakt-s-pfk-cska/
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 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
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 Урал 29 7 9 13 25-34 30
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 Химки 29 6 11 12 32-46 29
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 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
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