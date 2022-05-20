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Хавбек «Ростова» Глебов — о возможном возвращении пива на стадионы: «Не очень хорошо, но нашему народу нужно пиво»

Глебов отреагировал на новость о возможном введении пива на стадионах в России
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов отреагировал на новость о возможном введении пива на стадионах в России.

— Пиво на стадионах в России — не особо хорошо, но я думаю, что нашему народу нужно пиво, — цитирует Глебова «РБ Спорт». — Пусть вводят.

— Согласен с Ириной Родниной, что наш футбол без стаканчика смотреть невозможно?
— У меня другое мнение. Я с ней не согласен абсолютно.

Ранее «СЭ» стало известно, что «Динамо» планирует продавать пиво на матче 30-го тура Тинькофф РПЛ с «Сочи». Это стало возможно после принятия постановления правительства города Москвы. Власти разрешили продавать на стадионах алкоголь с содержанием этилового спирта до 16,5 процента.

РПЛ
ФК Ростов
Данил Глебов
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 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
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 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
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 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
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 - : -
21.05 17:00
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