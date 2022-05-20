Глебов отреагировал на новость о возможном введении пива на стадионах в России

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов отреагировал на новость о возможном введении пива на стадионах в России.

— Пиво на стадионах в России — не особо хорошо, но я думаю, что нашему народу нужно пиво, — цитирует Глебова «РБ Спорт». — Пусть вводят.

— Согласен с Ириной Родниной, что наш футбол без стаканчика смотреть невозможно?

— У меня другое мнение. Я с ней не согласен абсолютно.

Ранее «СЭ» стало известно, что «Динамо» планирует продавать пиво на матче 30-го тура Тинькофф РПЛ с «Сочи». Это стало возможно после принятия постановления правительства города Москвы. Власти разрешили продавать на стадионах алкоголь с содержанием этилового спирта до 16,5 процента.