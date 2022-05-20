Осинькин рассказал о вероятности ухода из «Крыльев Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о вероятности ухода в один из московских клубов.

«Можно сформулировать так, что я не покину «Крылья Советов» ради любой московской команды. Не надо конкретики. Возможности у некоторых клубов действительно выше, чем в Самаре, но сейчас меня все устраивает в «Крыльях», — сказал Осинькин в эфире телеканала «Матч Премьер».

Осинькин возглавляет самарский клуб с 2020 года. В прошлом сезоне 56-летний специалист вывел «Крылья» в финал БЕТСИТИ Кубка России.

Контракт Осинькина с клубом действует до июня 2024 года.

После 29-го тура Тинькофф РПЛ «Крылья Советов» идут на восьмом месте, имея 41 очко.

В заключительном туре чемпионата России самарцы дома сыграют против «Локомотива». Начало — в 17.00 мск.