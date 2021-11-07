«Ростов» — «Рубин»: стартовые составы команд
Тренерские штабы «Ростова» и «Рубина» огласили стартовые составы на матч 14-го тура Тинькофф РПЛ.
Игра состоится сегодня, 7 ноября. Начало — в 16.30 (мск).
«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Баштуш, Осипенко, Поярков, Байрамян, Глебов, Алмквист, Гигович, Полоз, Соу.
«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Тальби, Костюков, Бакаев, Кварацхелия, Абильдгор, Хван, Хакшабанович, Дрейер.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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