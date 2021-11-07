Азмун провел сотый матч за «Зенит»
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун провел 100 официальных матчей за питерский клуб, информирует пресс-служба клуба клуба.
Юбилейной стала встреча 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала».
26-летний иранец выступает за «Зенит» с 2019 года. Всего он провел 75 матчей и забил 52 гола.
В этом сезоне у него 16 матчей за клуб во всех турнирах, в которых он забил 9 голов и отдал 2 передачи.
#УралЗенит — сотый матч Сердара в футболке сине-бело-голубых! ?? pic.twitter.com/o8fSG0qEAg— ФК «Зенит» (@zenit_spb) November 7, 2021
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