«Урал» — «Зенит»: Клаудиньо получил прямую красную карточку
Нападающий «Зенита» Клаудиньо в матче 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» получил прямую красную карточку.
24-летний бразилец грубо нарушил правила на 51-й минуте встречи, ударив шипами сопернику в ногу. Счет в этом матче пока ничейный 0:0.
Клаудиньо в этом сезоне провел 12 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 2 передачи.
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