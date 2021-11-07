Обляков извинился перед болельщиками за поражение от «Сочи»
Полузащитник ЦСКА Иван Обляков извинился перед болельщиками после поражения от «Сочи» в матче 14-го тура Тинькофф РПЛ (1:4).
«Вчера на стадионе была мощнейшая поддержка наших болельщиков. Хочу извиниться перед ними и перед всеми, кто переживает и верит в нас — за такую игру и результат.
Нам не безразличен результат, и мы приложим все силы, чтобы побеждать в следующих матчах», — написал Обляков в Instagram.
После матча главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий сообщил, что Обляков получил травму в этой встрече.
«Сочи» набрал 27 очков и вышел на второе место. У ЦСКА 23 очка и пятая позиция.
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