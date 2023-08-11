«Урал» — «Спартак»: Свинов отбил пенальти в исполнении Мишкича

Голкипер «Спартака» Илья Свинов отразил пенальти в матче с «Уралом» в 4-м туре РПЛ.

На 12-й минуте полузащитник «Урала» Даниель Мишкич исполнял пенальти после попадания мяча в руку Руслана Литвинова. Свинов сумел отразить удар из нижнего угла. Это дебютная игра для 22-летнего голкипера за красно-белых в РПЛ.

«СЭ» ведет прямую текстовую трансляцию матча «Урал» — «Спартак».