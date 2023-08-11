Sport24: защитником «Динамо» Сазоновым интересуется «Бешикташ»

«Бешикташ» интересуется защитником «Динамо» Сабой Сазоновым, сообщает Sport24.

По данным источника, турецкий клуб готов купить игрока за 3 миллиона евро. Однако грузинский футболист рассматривает варианты с переходом в команды из топ-5 европейских чемпионатов.

В прошлом сезоне 21-летний Сазонов провел 24 матча в РПЛ и забил 1 гол. Его контракт с «Динамо» рассчитан до лета 2024 года.

В СМИ также писали, что игроком интересовались «Лион» и «Фрозиноне».