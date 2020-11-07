«Урал» — «Спартак»: гол в ворота красно-белых следовало отменить?
На 60-й минуте матча 14-го тура Тинькофф чемпионата России «Урал» — «Спартак» (2:2) ошибся арбитр Павел Кукуян, не зафиксировав нарушение правил.
Рафал Аугустыняк сфолил на Джордане Ларссоне и начал свой голевой забег. Судье следовало остановить игру и наказать футболиста «Урала» штрафным ударом. В итоге же хозяева поля сравняли счет. (Александр Бобров)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.