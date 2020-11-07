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«Урал» — «Спартак»: гол в ворота красно-белых следовало отменить?

16:16
Скриншот эфира телеканала «Матч премьер». Скриншот эфира телеканала «Матч премьер».
Скриншот эфира телеканала «Матч премьер».
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На 60-й минуте матча 14-го тура Тинькофф чемпионата России «Урал» — «Спартак» (2:2) ошибся арбитр Павел Кукуян, не зафиксировав нарушение правил.

Рафал Аугустыняк сфолил на Джордане Ларссоне и начал свой голевой забег. Судье следовало остановить игру и наказать футболиста «Урала» штрафным ударом. В итоге же хозяева поля сравняли счет. (Александр Бобров)

Урал — Спартак

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«Урал» — «Спартак»: Аугустыняк сфолил на Ларссоне перед вторым голом?
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 14-й тур. «Зенит» — «Краснодар» и другие матчи




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