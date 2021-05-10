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«Урал» — «Ростов»: стартовые составы команд

15:47
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Стали известны стартовые составы «Урала» и «Ростова» на матч 29-го тура Тинькофф чемпионата России.

Защитник хозяев Владимир Рыков пропустит матч из-за небольшого повреждения, Эрик Бикфалви — из-за перебор желтых карточек.

«Урал»: Годзюр, Калинин, Герасимов, Страндберг, Адамов, Йовичич, Аугустыняк, Егорычев, Подберезкин, Гаджимурадов, Погребняк.

«Ростов»: Песьяков, Алеесами, Хаджикадунич, Осипенко, Козлов, Глебов, Алмквист, Хашимото, Махатадзе, Полоз, Соу.

Встреча пройдет 10 мая на «Екатеринбург Арене». Начало — в 16:30 мск.

Урал — Ростов

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/fbl_match-ural-rostov-319484/

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