«Урал» — «Ростов»: стартовые составы команд
15:47
Стали известны стартовые составы «Урала» и «Ростова» на матч 29-го тура Тинькофф чемпионата России.
Защитник хозяев Владимир Рыков пропустит матч из-за небольшого повреждения, Эрик Бикфалви — из-за перебор желтых карточек.
«Урал»: Годзюр, Калинин, Герасимов, Страндберг, Адамов, Йовичич, Аугустыняк, Егорычев, Подберезкин, Гаджимурадов, Погребняк.
«Ростов»: Песьяков, Алеесами, Хаджикадунич, Осипенко, Козлов, Глебов, Алмквист, Хашимото, Махатадзе, Полоз, Соу.
Встреча пройдет 10 мая на «Екатеринбург Арене». Начало — в 16:30 мск.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/fbl_match-ural-rostov-319484/
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