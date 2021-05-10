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Гладинин уверен в победе «Спартака» в матче с «Химками»

15:42
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Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин рассказал, что думает о предстоящем матче 29-го тура чемпионата России с «Химками».

Встреча состоится сегодня, 10 мая. Начало — в 19.00 (мск).

«Спартак» сегодня выиграет. Уверенно сейчас ни одна команда не побеждает, это редкие матчи. Думаю, что «Спартак» сильнее, мотивация у него выше. Потому что «Химки» в этом сезоне уже выступили удовлетворительно — может, они даже и не планировали такой результат, но его добились. «Спартак» они могут обыграть, если будут сверхмотивированы — в чем я сомневаюсь. «Спартак» по классу выше, есть исполнительское мастерство», — цитирует Гладилина «Газета.ru».

После 28 туров Тинькофф РПЛ «Спартак» занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 53 балла.

Дополнительная информация:

https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/05/10/n_15960854.shtml

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