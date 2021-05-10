Гладинин уверен в победе «Спартака» в матче с «Химками»
Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин рассказал, что думает о предстоящем матче 29-го тура чемпионата России с «Химками».
Встреча состоится сегодня, 10 мая. Начало — в 19.00 (мск).
«Спартак» сегодня выиграет. Уверенно сейчас ни одна команда не побеждает, это редкие матчи. Думаю, что «Спартак» сильнее, мотивация у него выше. Потому что «Химки» в этом сезоне уже выступили удовлетворительно — может, они даже и не планировали такой результат, но его добились. «Спартак» они могут обыграть, если будут сверхмотивированы — в чем я сомневаюсь. «Спартак» по классу выше, есть исполнительское мастерство», — цитирует Гладилина «Газета.ru».
После 28 туров Тинькофф РПЛ «Спартак» занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 53 балла.
Дополнительная информация:
https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/05/10/n_15960854.shtml
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