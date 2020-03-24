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«Урал» показал, как продолжает тренироваться во время вынужденной паузы в РПЛ

10:31
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«Урал» опубликовал в своем официальном Twitter видео, на котором показал, как продолжает тренироваться в условиях пандемии коронавируса.

Ранее по этой же причине матчи чемпионата России были приостановлены до 10 апреля, а большинство клубов лиги ушли на карантин.

РПЛ на карантине. Чем занимаются клубы

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 381 499 человека. Умерших — 16 557, выздоровевших — 101 794. В России на данный момент подтверждено 438 случаев заражения. Основные очаги заражения — Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция.

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