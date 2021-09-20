«Урал» — «Локомотив»: Марадишвили впервые выйдет в стартовом составе гостей, Анджорин остался в запасе
Стали известны составы «Урала» и «Локомотива» на матч 8-го тура Тинькофф РПЛ.
В составе железнодорожников впервые с первых минут появится полузащитник Константин Марадишвили, который перешел в команду из ЦСКА в начале сентября.
Полузащитник «Локомотива» Фаустино Анджорин, который стал автором гола в игре 1-го тура групповой стадии Лиги Европы против «Марселя» (1:1), остался на скамейке запасных.
«Урал»: Помазун, Мамин, Кулаков, Адамов, Колесниченко, Кузьмичев, Йовичич, Бикфалви, Егорычев, Мишкич, Гаджимурадов.
Запасные: Ландаков, Герасимов, Гогличидзе, Евсеев, Подберезкин, Железнов, Ибрахимай, Гагнидзе, Панюков, Максименко, Агеев.
«Локомотив»: Гильерме, Сильянов, Пабло, Едвай, Баринов, Тикнизян, Марадишвили, Бека Бека, Смолов, Лисакович, Камано.
Запасные: Худяков, Живоглядов, Ненахов, Иваньков, Куликов, Магкеев, Бабкин, Петров, Зинович, Керк, Анджорин.
Матч «Урал» — «Локомотив» состоится сегодня, 20 сентября. Начало встречи — в 16.30 (мск).
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