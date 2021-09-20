Источник: португалец Перейра станет новым руководителем департамента судейства РФС
Португалец Витор Мелу Перейра станет сменщиком Виктора Кашшаи на посту руководителя департамента судейства РФС, утверждает Eurostavka.
В РФС отказались от идеи приглашения Николы Риццоли и Бьорна Кайперса, которые недавно завершили карьеру, из-за отсутствия у них необходимого опыта преподавания судейской теории и развития этих навыков на практике. В отличие от Перейры, который многие годы занимается обучением арбитров в ФИФА и УЕФА.
64-летний экс-арбитр категорий ФИФА и УЕФА работал на матчах ЧМ 1998 и 2002 годов, а также судил финальные матчи еврокубков в 2000-е. В 2011 году Перейра стал лауреатом специальной премии ФИФА, руководил судейством в Греции и Чехии.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://eurostavka.ru/news/football/portugalets-pereyra-stanet-novym-rukovoditelem-departamenta-sudeystva-rfs
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