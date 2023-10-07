«Урал» на своем поле сыграет с «Локомотивом» в рамках 11-го тура чемпионата России по футболу 7 октября, в субботу. Матч пройдет на стадионе «Екатеринбург Арена». Начало — в 12.00 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен Сергей Карасев.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча на сайте. Следить за ключевыми событиями противостояния «Урал» — «Локомотив» можно в матч-центре на нашем сайте.

Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер». Начало трансляции — 11.55 мск. Также игры РПЛ сезона 2023 / 2024 транслирует онлайн-сервис «Кинопоиск» по платной подписке. По итогам 10 туров «Урал» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ с 15 очками. «Локомотив» располагается на третьей строчке, в активе команды 18 баллов.

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