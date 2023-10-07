Защитник «Сочи» Дркушич может сыграть против «Зенита»

Защитник «Сочи» Ваня Дркушич, скорее всего, сыграет в матче 11-го тура РПЛ против «Зенита», сообщает «РБ Спорт».

По сведениям источника, футболист чувствует себя хорошо и готов принять участие в матче, но финальное решение будет за медицинским штабом.

16 сентября в матче 8-го тура РПЛ против «Спартака» (0:1) 23-летний словенец покинул поле на 85-й минуте встречи из-за травмы.

Матч «Сочи» — «Зенит» состоится 7 октября. Встреча пройдет на стадионе «Фишт», начало — в 14.00 по московскому времени.