Защитник «Сочи» Дркушич может сыграть против «Зенита»
Защитник «Сочи» Ваня Дркушич, скорее всего, сыграет в матче 11-го тура РПЛ против «Зенита», сообщает «РБ Спорт».
По сведениям источника, футболист чувствует себя хорошо и готов принять участие в матче, но финальное решение будет за медицинским штабом.
16 сентября в матче 8-го тура РПЛ против «Спартака» (0:1) 23-летний словенец покинул поле на 85-й минуте встречи из-за травмы.
Матч «Сочи» — «Зенит» состоится 7 октября. Встреча пройдет на стадионе «Фишт», начало — в 14.00 по московскому времени.
Источник: РБ Спорт
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|
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|
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|7.10
|12:00
|
Урал – Локомотив
|- : -
|7.10
|14:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
|7.10
|16:30
|
Балтика – Оренбург
|- : -
|7.10
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|8.10
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|- : -
|8.10
|16:30
|
Динамо – Факел
|- : -
|8.10
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|8.10
|19:00
|
Ахмат – Рубин
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ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
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|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|7
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|8
|1
|2
|
|
Александр Солдатенков
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|1
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