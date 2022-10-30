Умяров ответил на вопрос о своем восстановлении от травмы после победы над «Торпедо»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров после победы над «Торпедо» (1:0) в матче 15-го тура РПЛ подвел итоги встречи. 22-летний российский футболист пропускал игру из-за травмы.

«Какие ощущения? Ощущения, что выиграли. Хорошее самочувствие, уже получше. Без костылей, три недели прошло. Когда приступлю к тренировкам? Тренируюсь каждый день. Не буду загадывать, когда вернусь. Первый круг для «Спартака» хороший. Могли и лучше. Для меня лично тоже хороший круг», — сказал Умяров.

9 октября Умяров получил повреждение плюсневой кости в матче с «Крыльями Советов» в 12-м туре РПЛ (5:2).