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Сегодня, 18:27

«Спартак» с минимальным счетом победил «Торпедо»

Иван Шитик
Корреспондент
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30 октября. Москва. «Спартак» — «Торпедо» — 1:0.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Спартак» с минимальным счетом победил «Торпедо» в матче 15-го тура чемпионата России — 1:0.

Автором единственного мяча стал полузащитник красно-белых Квинси Промес, который отличился в начале второго тайма. Промес забил 12-й гол в нынешнем сезоне и вышел в лидеры гонки бомбардиров.

Отметим, что красно-белые проводили эту встречу в специальной ретро-форме.

Команда Гильермо Абаскаля набрала 32 очка и вернулась на второе место в турнирной таблице.

«Торпедо» проиграло третий матч подряд в чемпионате со счетом 0:1. Команда Андрея Талалаева остается на последнем, 16-м месте (6 очков).

В следующем туре «Спартак» в гостях 5 ноября сыграет против «Сочи». «Торпедо» 6 ноября на своем поле примет «Крылья Советов».

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
30 окт, 16:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
1:0
Торпедо М

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар 0
Зенит 0
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30%

1.80

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ТБ 3

17%

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 0
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Матч завершен

ТБ 3.5

26%

2.50

Ф2(-1.5)

20%

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обе забьют - нет

14%

2.17
ФК Спартак (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
28
109
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  • Frohike

    а если будет возможность победить только нечестно, но очень подлого и мерзопакостного противника?

    30.10.2022

  • Sandy45

    Если бы не судейство, была бы ничья.

    30.10.2022

  • Palacios

    Зенит с ними тоже 1.5 тайма промучился.

    30.10.2022

  • Спринт

    Кто мог и хотел, те взяли для усиления состава - демидовградцы и экс-чкаловцы в пример.

    30.10.2022

  • Спринт

    Хрямай сопливый вволю .. , есчо подкину пред твойным окочуром ..

    30.10.2022

  • Вояка

    Да в общем то итог вполне ожидаемый....но расслабуха у кб сквозила чуть ли не весь матч....так негоже ребята...но с другой стороны на соперника посильней и настрой другой....но как бы там ни было - к питеру приблизились....глядим тур дальше....

    30.10.2022

  • Йоганн фон Кац

    А зачем учить историю? Историю надо просто знать.

    30.10.2022

  • Иван Николаев

    Просто ошибки отметил,а так меня всё устроило.3 очка-ничего Торпедо не дали создать.Сегодня так получилось ,что почти все моменты были у Зобнина,а мы все знаем ,что с реализацией у его беда.Идем дальше.

    30.10.2022

  • lvb

    Вот он, лошара, с методичкой). Нихрена не знает, уже ничего не помнит, живет в своем бреду и вяло вякает из подворотни. Сынок, да ты еще и слабак). БГГ Вот же посмешище для форума, главный лох). С чем и поздравляю, недоразумение)

    30.10.2022

  • ArtTim

    Плохо историю учил ! ))

    30.10.2022

  • Хрен Хреновый

    гонор красно-белых болел не перестает удивлять.....

    30.10.2022

  • $амагонщиК

    С победой нас КБ Банда:sunglasses: Антоха уверенными шагами идет к званию лучшего легионера по голам в рпл и это прекрасно:sunglasses:

    30.10.2022

  • Sehrgut

    Вишь Форумчанен.., как КонеБомжерылое и прочее Лошьё ногти грызёт!!! Чуйка гврит - им Хана.

    30.10.2022

  • rw64

    Да, в 70-е побед над ними, если не изменяет память, не было ни одной. Даже в 79-м, чемпионском 2:2 и 0:1. С 80-х начали их регулярно побеждать.

    30.10.2022

  • Sehrgut

    Пойду Турнирку позырю..!!! -)

    30.10.2022

  • serZheo

    Проиграть Торпедо и Химкам можно только при жутком невезении или отсутствии мастерства у нападающих. Это команды уровня середины ФНЛ. Давно такого не помню. Что не игра, то в минус. Зачем они выходят на поле, непонятно.

    30.10.2022

  • rw64

    Мы немного объелись фееричными победами в этом году. Нам подавай сплошные разгромы. А с этим автобусом многие намучились: Зенит, Ростов, не говоря уже о ЦСКА. Так что в принципе я доволен. Ждём выезд в Сочи.

    30.10.2022

  • Rus

    ..еще с союзных времен Торпедо было весьма неудобным соперником для Спартака..кому надо тот поймет..

    30.10.2022

  • AKBI

    Один у вас мужик, и тот Промес.

    30.10.2022

  • Йоганн фон Кац

    Спасибо, уважаемый! Вперед, "Спартак"!!!

    30.10.2022

  • Бен Ричардс

    Есть старая футбольная примета - плохая игра перед хорошей. Надеюсь, что голы приберегли для фарм-клуба мешков. Все равно всех с победой!.

    30.10.2022

  • Йоганн фон Кац

    :fire::fire::fire:

    30.10.2022

  • hant64

    Ты, как всегда, мудр.

    30.10.2022

  • Йоганн фон Кац

    Разумеется. Не вижу соперников, способных этому помешать.

    30.10.2022

  • Lars Berger

    Всех нас красно-белых - с победой. Игра не была фееричной, но свои 3 очка мы в ней забрали. Поэтому и выше ЦСКА, что те - оступились с этим "Торпедо"... Вперед, "Спартак"!

    30.10.2022

  • hant64

    Уже?:grinning:

    30.10.2022

  • ровнов

    Радимов с Губерниевым. Два ....

    30.10.2022

  • Sehrgut

    Молодцы Спартак :exclamation: :exclamation: :exclamation: Теперь как и вся Страна болеем ЗА БЫКОВ.

    30.10.2022

  • KS

    ))))) да ты завёлся ЛГБД шник)))) там завтра пенсию принесут, не забудь дверь открыть)))

    30.10.2022

  • Александр Орлов

    Вперед Спартак

    30.10.2022

  • Adios Amigos R.

    Из "Оды Спартаку" А.С. Пушкина ------------------ И долго буду тем любезен он народу, Что чувства добрые футболом пробуждал, Что в наш жестокий век восславил он свободу И милость к падшим призывал!

    30.10.2022

  • hant64

    Сами отмучились, и Торпедо отмучили. Но, как говорится, три очка дают за любую победу.

    30.10.2022

  • Иван Николаев

    Складывалось впечатление ,что Спартак не настроился на тяжелую игру с Торпедо.Отсюда просто огромное количество ошибок в передачах.Хорошо сегодня в соперниках было Торпедо ,другая команда наказала бы.Абаскалю конечно лучше знать,но по моему мнению надо возвращаться к схеме в нападении Соболев -Промес.В схеме с тремя нападающими стало много суеты и Соболев с функциями полузащитника-это потеря в атаке.Я не заметил особого прогресса в игре Торпедо,кроме желания много бегать и бороться.С такой игрой очки можно брать только с развалившимися Химками-моё мнение Торпедо первый кандидат на вылет,будь там хоть Талалаев или Моуриньо.Даже у Химок больше шансов остаться.

    30.10.2022

  • Спринт

    Геморой с геймером, пшел изучать мат.частьный унитаз в своем пгт. Да и не забуть пред макинтошем из древесь мяч позырь и свисток, а то не успеешь псевдо-спортивная шманодавка за 3,8 - 4,5 сек., да так и крякнешь полным олухом в футболе.

    30.10.2022

  • Хрен Хреновый

    какие новички? полагаю что те которые могли бы быть куплены во время зимнего перерыва.....но куплены не будут

    30.10.2022

  • Марина

    И командолюбие тоже.

    30.10.2022

  • Adios Amigos R.

    Ибо человеколюбие было всегда свойственно спартаковцам!

    30.10.2022

  • lvb

    Гуляй, ребенок, писать вообще не твое.. Лучше залезь под шконку и не отсвечивай) Можешь с собой айфона взять, Вы два сапога пара)

    30.10.2022

  • SP2

    Торпедо, ну как так-то… нашли кому проигрывать…(

    30.10.2022

  • ровнов

    На ГАЗПРОМ ТВ Радимов выступает. Вроде трезвый.

    30.10.2022

  • Марина

    И поступили благородно - не стали унижать разгромом.

    30.10.2022

  • lvb

    БГГГ. "Суперспец спринтерский" выполз на свет Божий с очередным"потоком сознания". Сынок,какие новички? ТО закрылось в начале сентября,"свободных агентов" с 07.10 дозаявлять низзя)) " Когда Вы говорите, Спринтушкявичюс)), полное ощущение что Вы бредите"(с)(к/ф"Иван Васильевич меняет профессию"). Тебе надо учить матчасть, но ты уже на это не способен. Лучше нам про ленинградский футбольный СКА расскажи и шо ты там судил .. в своих влажных фантазиях. Хвамилие свое назови.. а я проверю в протоколах игр. Но ты отползешь, ибо ложь.. она боится пруффов. Хехе

    30.10.2022

  • Марина

    Пусть счёт минимальный, а три очка полновесные.

    30.10.2022

  • KS

    Подавать это твоё ЛГБД шник)))))

    30.10.2022

  • Нижневартовск за ФКСМ

    ассенизатор крут

    30.10.2022

  • Adios Amigos R.

    Спокойно, легко, на классе.

    30.10.2022

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    Очередной дог от свинорылых. Грустно. И почему не играл Бабурин, вот в чем вопрос. Похоже он отказался сдавать игру. :confounded::tired_face:

    30.10.2022

  • Спринт

    Авто-без/заводские играли как могли .. , но их Босс явно не желает раскошеливаться на приобритение толковых новичков. А этому составу Торпедо уготована борьба с подмосковными садыгавцами за .. не последнее место в Вышке.

    30.10.2022

  • rake

    смольников, лебеденко это первая лига

    30.10.2022

  • я сделан из мяса

    тоже хорошо!

    30.10.2022

  • lvb

    КрыСа, твое место... в районе"сада". Дергай отсюда, я не подаю даже по воскресеньям)

    30.10.2022

  • Palacios

    Денисов

    30.10.2022

  • Xaris

    Было тревожно за результат, но наши все же довели до победы.

    30.10.2022

  • Алексей Х

    Соболек лучший ассистент в команде)

    30.10.2022

  • rake

    всех с победой! Сочи думаю победим, с локо фифти-фифти

    30.10.2022

  • я сделан из мяса

    они влетели по полной

    30.10.2022

  • KS

    Завёл шарманку)))) одно и тоже

    30.10.2022

  • я сделан из мяса

    Довбня лучший? Кого выбрали?

    30.10.2022

  • Алексей Х

    С победой, красно-белые! На классе. Забили ровно столько, сколько было нужно)

    30.10.2022

  • Rastan

    Посмотрим, всё ещё может быть.

    30.10.2022

  • echo2011

    Самое главное-уметь побеждать в подобных матчах с минимальным счетом,не давая соперникам сравнивать счёт.Иное дело,что нужно реализовывать свои моменты,а не бить выше ворот,когда никто не мешает.

    30.10.2022

  • ровнов

    Напомнило игру Спартака в 90-х. Катали паред воротами ,забей ты , нет -ты,

    30.10.2022

  • Нижневартовск за ФКСМ

    а кони с Торпедо не отскочили....два раза :stuck_out_tongue_winking_eye:

    30.10.2022

  • SPRAVEDLIVYI

    Обязательно...

    30.10.2022

  • meat58

    Столько не вынужденных ошибок ! Ну и Зобнин , пожалуй прав отказавшись от сборной.

    30.10.2022

  • Нижневартовск за ФКСМ

    С победой СПАРТАКОВЦЫ!!!

    30.10.2022

  • я сделан из мяса

    сегодня исчо за быков поболеем

    30.10.2022

  • LemieuxMario

    отскочили поросята)))

    30.10.2022

  • SPRAVEDLIVYI

    Погоня продолжается....вперёд!!!

    30.10.2022

  • Sergio 666

    Торпедо не спасет даже Нагельсман с Клоппом, не то что Талалихев. Жалко команду, очень много желания и страсти в глазах, но очень мало мастерства. Крючковостых с победой, уверенная заявка на второе место.

    30.10.2022

  • GGGARTH

    Игра не сильно удалась, но и соперник слишком серьёзный. Два раза у Цска выиграли в этом сезоне. С победой.

    30.10.2022

  • SPRAVEDLIVYI

    Трудная победа, но победа!!!

    30.10.2022

  • ViktorDiktor ****

    Усиливаться надо, при таком составе - первая лига.

    30.10.2022

  • SPRAVEDLIVYI

    С победой, Спартак!!!!

    30.10.2022

  • alex111

    Одна из самых неудачных наших игр ! Позитив один это 3 очка , остальное просто критики не поддатся ! Мы что из себя Ливерпуль возомнили , пытаемся мяч в ворота закатить ???!!! Такое ощущение, что были уверенны во 2 тайме штуки 3 воткнм , а в концовке чуть не обделались !Забыть эту игру как можно скорее и не вспоминать больше.

    30.10.2022

  • хурма(сельдерей)

    все только ждали с каким счетом победит Спартак интриги не было совсем у Торпедо сейчас задача =побеждать= с минимальным поражением даже на случайный гол не было шанса

    30.10.2022

  • Спартаксис г.м.

    да уж. учитывая, что и Сочи, и, уж всяко, Локомотив, будут землю грызти, уйти на "зимовку" на 2 месте булет пздц сложноватенько...

    30.10.2022

  • Jean4

    Это маловероятно, у команды за 15 туров только 7 забитых мячей! У безнадежных Химок и то вдвое больше.

    30.10.2022

  • я сделан из мяса

    Всех краснобелых братьев и сестер с трудной победой! Торпедо возрождается, и это хорошо, друзья!

    30.10.2022

  • Hello, freaks!

    Ну так, конечно, слабенько, ну хоть победа

    30.10.2022

  • ровнов

    Всех с ПОБЕДОЙ!!!!!!!!!

    30.10.2022

  • ViktorDiktor ****

    Такие победы тоже нужны, чтобы голова не закружилась от успехов. С победой, братцы :red_circle::white_circle: !

    30.10.2022

  • Йоганн фон Кац

    Честно побеждает только он.

    30.10.2022

  • Гуго Оберштейн

    Побеждает только он

    30.10.2022

  • Отпетый барабанщик

    Соболев пас-конфетку выложил на Промеса

    30.10.2022

  • Rastan

    Похоже, что Торпедо сумеет выкарабкаться из нынешней ямы.

    30.10.2022

  • lvb

    Спартачам как обычно поздравы). Хорошо что эту .. Максим не подогнали, она меня уже немного раздражать начинает, со своими"Знаешь ли ты..", Хочется ответить"Знаю, помолчи, наконец". Не сказать шо переутомились, где-то"легко, на классе", но с реализацией седни было крайне погано. Троица Шамарий-Дельфиний-Промесий еще штуки 4 должна была класть. Ну и Довбня задрал конкретно. Помню как ФК СМ с ним еще аж ..в Хабаровске мучился))). Он и есть лучший игрок матча. Наверное смотрит на ромбик и возбуждается. Кстати.. он где-то наш воспитанник,когда-то за нашу ДЮСШ бегал. Видно там и поднахватался)

    30.10.2022

  • tonipi

    поздравляю, Красно-Белые братья с победой! на классе получилось. и это хорошо! а симпатичному мне Торпедо хочется пожелать поскорей избавится от этого... к-хм... тренера! куда угодно, на матч, в спортсру и т.п. но гоните Талалаева! и чем раньше, тем лучше! что он ставит? игра это была?!

    30.10.2022

  • Йоганн фон Кац

    "Спартак" - чемпион.

    30.10.2022

  • Darkman79

    Спартак с конкурентами сыграл не очень,но зато взял всё что можно в матчах с остальными,в итоге заслуженное второе место,несмотря на проблемы с травмированными Мозесом и Мартинсом

    30.10.2022

  • hlumov

    Перекрестился... С таким "Торпедо" всем будет нелегко. С победой "Спартак"!!!

    30.10.2022

  • george64

    Чертовы валидольщики!!! Отстойнейшая игра! На прогулку вышли... По законам жанра, за такую расхлябанность Торпедо в конце должно было наказывать.

    30.10.2022

  • zoolord

    Молодцы, но все же жаль, что первый круг бомжам отдали.

    30.10.2022

  • Иван

    на классе

    30.10.2022

  • HEKOHb

    Спокойно, легко, на классе!

    30.10.2022

  • Игорь Львов

    СПАРТАК С ПОБЕДОЙ! Но скажу честно и прямо, игра не понравилась! То ли Спартак был на 101% уверен что бедолагу Торпедо все ровно победит, то ли устали! Разброд и шатание! :) Но что ж бывает и так!

    30.10.2022

  • sdf_1

    Довбня творил чудеса в рамке, что только 1:0?

    30.10.2022

  • TokTram

    Три очка есть три очка. В сухом остатке.

    30.10.2022

  • GeoMaS

    Нелегко было с Торпедо, за Зенитом идем следом!

    30.10.2022

  • Джон....Сильвер

    Нелегкий матч для Спартака, особенно после забитого мяча. Неожиданно, Торпедо показало зубы. Но, класс Спартака сказался.

    30.10.2022

  • ToLkUnet

    Всех с победой, Торпедо молодцы тоже

    30.10.2022

  • zg

    Всех КБ с тяжелейшей победой!Продолжаем разговор!)

    30.10.2022

  • andkl2007

    Плюс три очка.

    30.10.2022

  • Jean4

    Как можно так бездарно относиться к своим моментам? На ровном месте создали себе проблемы. Играя спустя рукава, не всегда будешь так отскакивать как сегодня. Ps. Николсону никто не мог подсказать, что иногда нужно бить по воротам, а не делать постоянно передачи находясь в 3-х метрах от ворот?

    30.10.2022

  • James Gang

    Вымученная победа...

    30.10.2022

  • футбол это спорт

    Эк туго дался гол Спартаку сегодня, Промес его просто выцарапал! То лишний, то неточный пас на гол, то удары прямо во вратаря или мимо ворот... Вспомнились даже советские времена, когда Торпедо было неудобным соперником для Спартака, но тогда и разница в классе была не такой заметной. Кажется, что над этим соперничеством висит рок. Но что бы то ни было, потрудились и взяли очень нужные 3 очка. Есть надежды на дальнейший рост молодой, подвижной и наконец-то очень заряженной команды. Спартак с победой и заслуженным 2-ым местом по итогам 1-го круга.

    30.10.2022

    • «Краснодар» — «Зенит»: стартовые составы. Алип и Кордоба выйдут с первых минут

    Умяров ответил на вопрос о своем восстановлении от травмы после победы над «Торпедо»
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    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    И В Н П +/- О
    1
    		 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
    2
    		 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
    3
    		 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
    4
    		 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
    5
    		 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
    6
    		 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
    7
    		 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
    8
    		 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
    9
    		 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
    10
    		 Урал 15 5 2 8 17-26 17
    11
    		 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
    12
    		 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
    13
    		 Факел 15 1 9 5 18-28 12
    14
    		 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
    15
    		 Химки 15 2 3 10 14-34 9
    16
    		 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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    30 тур
    28.10 17:00
    Оренбург – Факел
    		 4 : 1
    29.10 14:00
    Динамо – Химки
    		 6 : 1
    29.10 16:30
    Ахмат – Ростов
    		 1 : 2
    29.10 19:00
    Локомотив – ЦСКА
    		 0 : 1
    30.10 14:00
    Кр. Советов – Н. Новгород
    		 2 : 1
    30.10 14:00
    Сочи – Урал
    		 2 : 2
    30.10 16:30
    Спартак – Торпедо
    		 1 : 0
    30.10 19:30
    Краснодар – Зенит
    		 - : -
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    ЖК
    Г
    Квинси Промес

    Квинси Промес

    Спартак

    		 12
    Владимир Сычевой

    Владимир Сычевой

    Оренбург

    		 11
    Филипе Силва Малком

    Филипе Силва Малком

    Зенит

    		 11
    П
    Александр Соболев

    Александр Соболев

    Спартак

    		 7
    Квинси Промес

    Квинси Промес

    Спартак

    		 6
    Арсен Захарян

    Арсен Захарян

    Динамо

    		 5
    И К Ж
    Дмитрий Баринов

    Дмитрий Баринов

    Локомотив

    		 14 1 3
    Илья Кутепов

    Илья Кутепов

    Торпедо М

    		 6 1 2
    Артем Мещанинов

    Артем Мещанинов

    Сочи

    		 12 1 2
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