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Умяров поделился ожиданиями от матча против «Ротора»

12:40
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Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров поделился ожиданиями от матча 16-го тура Тинькофф РПЛ против «Ротора». Игра пройдет в Москве 29 ноября.

— Впереди домашний матч с «Ротором». Какое впечатление сложилось об этой команде?

— В Волгограде победа досталась очень непросто! Мы создали не так много моментов, забили только с пенальти, концовка оказалась очень нервной, — цитирует Умярова сайт «Спартака». — Хорошо, что набрали три очка, но «Ротор» — команда очень боевитая, надо готовиться к тяжелой игре.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2020-11-28-nail_umyarov_vo_vtorom_kruge_khotim_vystupit_ne_khuzhe_kak_minimum/

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