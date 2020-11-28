Умяров поделился ожиданиями от матча против «Ротора»
Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров поделился ожиданиями от матча 16-го тура Тинькофф РПЛ против «Ротора». Игра пройдет в Москве 29 ноября.
— Впереди домашний матч с «Ротором». Какое впечатление сложилось об этой команде?
— В Волгограде победа досталась очень непросто! Мы создали не так много моментов, забили только с пенальти, концовка оказалась очень нервной, — цитирует Умярова сайт «Спартака». — Хорошо, что набрали три очка, но «Ротор» — команда очень боевитая, надо готовиться к тяжелой игре.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2020-11-28-nail_umyarov_vo_vtorom_kruge_khotim_vystupit_ne_khuzhe_kak_minimum/
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