Умяров: «Зачем «Спартаку» жаловаться на календарь? После травмы я бы уставал в любом графике»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о календаре красно-белых на сезон-2023/24.

«Зачем нам жаловаться на календарь? Мы ничего с этим не сделаем. Нужно играть. Думаю, что после своей травмы я бы уставал в любом графике. Да, на неделе у нас был более длинный цикл. Но это была больше тактическая подготовка. Сейчас будет более плотный отрезок», — сказал Умяров «СЭ» после победы над «Рубином» (4:1) в 3-м туре РПЛ.

Ранее главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль раскритиковал календарь команды на новый сезон.