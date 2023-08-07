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Сегодня, 16:30

Орещук: «Не верю в «Спартак» на дистанции»

Александр Кружков
Обозреватель
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«Спартак».
Фото Александр Ступников/ ФК «Спартак» (Москва)

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук в интервью «СЭ» оценил чемпионские перспективы «Спартака» и новые приобретения красно-белых.

— Вы пророчите «Зениту» очередное чемпионство. А как же «Спартак»?

— Я не верю в него на дистанции. Он и год назад здорово стартовал, а вот вторую половину сезона провел неудачно. Да и у «Зенита» состав в любом случае круче. Хотя сейчас «Спартак» сделал качественные приобретения. Бонгонда с первых же матчей начал оправдывать вложения. Должен усилить команду и Медина.

— О молдавском защитнике Рябчуке, которого «Спартак» покупает у «Олимпиакоса» за 6 миллионов евро, имеете представление?

— Ни малейшего.

— Летом в РПЛ появилось много новых легионеров. Кто выделяется?

— Ну конечно, Бонгонда! Такой живчик! Злой, наглый, постоянно нацелен на ворота.

— Еще?

— Нравится мне и форвард «Рубина» Даку. Очень хорошее приобретение. Но Бонгонда пока затмил всех, — сказал Орещук «СЭ».

После трех туров таблицу РПЛ возглавляют «Спартак» и «Краснодар», набравшие по 9 очков. На два балла от лидеров отстают «Крылья Советов» и «Урал».

Полностью интервью Романа Орещука читайте на сайте «СЭ».

Роман Орещук
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Тео Бонгонда
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Спартак 3 3 0 0 9-4 9
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
4
 Урал 3 2 1 0 4-1 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
7
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
8
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
14
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
15
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
Результаты / календарь
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30 тур
11.08 18:00
Урал – Спартак
 - : -
12.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
12.08 17:30
Оренбург – Краснодар
 - : -
12.08 20:00
Ростов – Рубин
 - : -
13.08 15:00
Динамо – Балтика
 - : -
13.08 17:30
Зенит – Факел
 - : -
13.08 20:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
14.08 19:30
Пари НН – Ахмат
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 2
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 2 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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