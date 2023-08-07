Орещук: «Не верю в «Спартак» на дистанции»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук в интервью «СЭ» оценил чемпионские перспективы «Спартака» и новые приобретения красно-белых.

— Вы пророчите «Зениту» очередное чемпионство. А как же «Спартак»?

— Я не верю в него на дистанции. Он и год назад здорово стартовал, а вот вторую половину сезона провел неудачно. Да и у «Зенита» состав в любом случае круче. Хотя сейчас «Спартак» сделал качественные приобретения. Бонгонда с первых же матчей начал оправдывать вложения. Должен усилить команду и Медина.

— О молдавском защитнике Рябчуке, которого «Спартак» покупает у «Олимпиакоса» за 6 миллионов евро, имеете представление?

— Ни малейшего.

— Летом в РПЛ появилось много новых легионеров. Кто выделяется?

— Ну конечно, Бонгонда! Такой живчик! Злой, наглый, постоянно нацелен на ворота.

— Еще?

— Нравится мне и форвард «Рубина» Даку. Очень хорошее приобретение. Но Бонгонда пока затмил всех, — сказал Орещук «СЭ».

После трех туров таблицу РПЛ возглавляют «Спартак» и «Краснодар», набравшие по 9 очков. На два балла от лидеров отстают «Крылья Советов» и «Урал».

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