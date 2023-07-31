Важные слова о смелости «Балтики», состоянии Медины и календаре.

Поздравляю «Балтику» и их тренера — мы впервые играли с командой, которая прессинговала 90 минут

— Очень интересный матч, — сказал главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль. — Впервые мы играли против команды, которая у нас дома прессинговала все 90 минут. Представьте, сколько это требует усилий! Но в первые 20 минут мы могли забивать трижды: Тео, Квинси и Соболев. Поздравляю «Балтику» и их тренера — они показали отличный футбол, проявив характер на протяжении всего матча. Ведь футбол — это шоу.

Я на сто процентов уверен, что после тяжелой поездки в Краснодар у ребят накопилась усталость. И вот после 20 стартовых минут появились проблемы с концентрацией, ошибки, потери мяча... Соперник делал подачи издалека, а два их форварда были в нашей штрафной. Выглядело это опасно, но по факту таковым не являлось. Нам же не хватало спокойствия при владении мячом. Мы ошиблись на стандарте в концовке. Времени на отдых мало — будем готовиться к следующему матчу.

— В матче с «Краснодаром» было больше романтизма, а сегодня — прагматизма. Это так?

— Не согласен. После поездки в Краснодар и при тяжелом графике нам было трудно удерживать высокую интенсивность игры. Плана действовать прагматично не было. Нужно было грамотно сыграть позиционно. Во втором тайме мы перехватывали мяч уже ближе к своим воротам, надо было больше бегать. Мы принимали неверные решения.

— Ждали ли вы такого активного прессинга от «Балтики»? Не потому ли в основе вышел Умяров, а не Мартинс?

— Они оба хороши. Но дело не в этом: Мартинс получил повреждение в концовке матча в Краснодаре. И он не тренировался вообще до сегодняшнего дня. Мы ожидали прессинга, но не на протяжении 90 минут. Это очень самоотверженно!

Да, подчеркну: у нас уже много травм после первых двух матчей сезона. Кому-то стоит подумать об этом.

— Джикия вышел не с первых минут по той же причине? Решили его поберечь?

— Конечно. В прошлом сезоне он выбывал на пять матчей. А сейчас такой календарь... У нас три игры за семь дней с двумя перелетами. Как можно играть в таком графике? Никак. Невозможно! Когда нам тренироваться? Мы думаем не о футболе, а о здоровье игроков. О том, как не допустить травм. О том, как игроки смогут поддерживать свой уровень, а команда — держать игровую планку. Они ведь не роботы, а люди.

— Когда мы увидим Медину? И где вы собираетесь его использовать?

— Он готов, но не для такого матча, как сегодня. Он еще никогда не играл с этими партнерами. Ну а где именно он сыграет, не могу сказать. Увидите, когда он дебютирует. Он может играть справа, слева и атакующим полузащитником. Точно не центральным защитником и не фланговым.

— У вас есть претензии к календарю. Но раньше часто говорили, что в России мало играют. Теперь играют много. Как найти баланс?

— Да не в этом дело. После «Урала» у нас девять дней... В Екатеринбурге мы играем 11 [августа], а потом — 20-го. Почему? Я не решаю ничего. Я люблю футбол. И для болельщиков я хочу, чтобы у нас было время подготовиться и показать хорошую игру и шоу. Ну и позаботиться о здоровье игроков, конечно. Как так? Три игры за неделю, а потом — девять дней паузы. У нас вся предсезонная подготовка была почти такой же по продолжительности!

Сергей Игнашевич. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Разница в судействе колоссальная: в первой лиге нет ВАР, а здесь — цивилизация!

— Хотелось большего, — сказал главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич. — Были хорошие моменты, но не смогли забить. Чувствовалось превосходство в свежести, легкости. Но умения терпеть пока не хватает. Этому нужно учиться.

— Чего «Балтике» не хватило, чтобы увезти очки из Москвы?

— Уже разобрали игру по горячим следам — [теперь] все мысли только о «Факеле». Что до состояния команды, физически мы во всех трех матчах были лучше. Единственное, повторюсь, нужно набраться опыта и научиться терпеть. Ключевые эпизоды случались в те моменты, когда мы не дотерпели.

— Как вам судейство в РПЛ после первой лиги? И судейство матчей «Балтики» в частности?

— Приезжайте к нам в ноябре, когда мы будем играть со «Спартаком». К этому времени картина сложится. А вообще разница с первой лигой колоссальная. Там ведь нет ВАР... А тут — цивилизация.

— Как оцените старт сезона для «Балтики» по пятибалльной шкале? В каком компоненте игры команде нужно прибавлять в первую очередь?

— Оценка в чемпионате — твердая двойка. В Кубке — пятерка. А прибавлять... Вы лучше меня напишете про это. Нужно быстрее учиться. Нельзя тратить время на адаптацию к этой лиге. Иначе она нас выплюнет обратно. Нужно быстрее набираться опыта и не терять драгоценные очки.

— Ваше армейское прошлое сказывалось на подготовке к игре? Это мотивировало команду дополнительно?

— У меня не было времени вспоминать прошлое. Мы живем настоящим и будущим. Можно было много слов сказать перед такой игрой с таким соперником. Но это было лишним. Необходимо было ребят успокаивать и направлять.

— Перед стартом сезоне представители «Ростеха» заявляли, что хотят видеть команду в середине таблицы. Какая цель у вас сейчас? На что способна «Балтика»?

— Посмотрим, на что мы способны. Цель — цепляться за каждое очко. И задачу выиграть каждый матч никто с нас не снимал. Это то, на что мы настраиваемся внутри коллектива.

— Вы довольно рано сделали замены — были настолько недовольны игроками?

— Замены были плановыми. Мы знали маршрут «Спартака» из Краснодара, он был сложным. Понимали, что будем свежее, поэтому все замены были сделаны для того, чтобы освежить игру, и, повторюсь, произведены по плану.