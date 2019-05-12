Умяров отдал больше 90 процентов точных передач в матче с "Уфой"

Центральный полузащитник "Спартака" Наиль Умяров в своем дебютном матче в основном составе против "Уфы" (1:0) в 28-м туре РПЛ отдал 91 процент точных передач своим партнерам по данным компании InStat. Из 45 пасов за 94 минуты игры точными оказались 41. При этом большинство передач 18-летнего футболиста носили конструктивный характер и были направлены вперед (38 из 45). Согласно статистике, трижды Умяров брал игру на себя, и две обводки у него получились успешными.

В единоборствах дебютант был не так хорош, как в созидательной игре. 17 раз он вступал в борьбу и выиграл только 8 эпизодов. При этом на своей половине поля он проиграл шесть из 9 единоборств. Индекс Умярова по InStat составил 280 – это чуть выше, чем средний индекс "Спартака" в матче с "Уфой" (276). (Александр Рогулев)

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